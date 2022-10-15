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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сложное в простом»

Выставка «Сложное в простом»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Масляный гипер-реализм от тату-артиста представят в АРТМУЗЕ

8 ноября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Сложное в простом» Ильи Брезинского. Словно ожившие, детальные работы на стыке классической масляной живописи и графики художник представит лично на вернисаже 15 ноября.

Илья Брезинский в своих работах исследует природу простых бытовых вещей, уделяя большое внимание деталям. Важную и неотъемлемую роль играет сам формат холста – его масштаб и формы являются важным фундаментом для дальнейшей композиции. Многослойная живопись позволяет с каждым слоем добиваться необходимых эффектов и точности, а однотонные фоны – сохранить минимализм и фокус на самих объектах. 

«Окружающие меня предметы и ткани с их текстурами, тенями и цветами, вдохновляют меня, и подталкивают на создание композиций и сюжетов в живописи. Я стремлюсь с точностью передать натюрморт масляной краской, стараясь, на сколько это возможно, сохранить реальный размер и форму предметов на картине», – рассказывает художник.

В течение последних десяти лет Илья занимается татуировкой, создавая авторские эскизы с акцентом на сюрреализм и композиции из предметов. Некоторые из этих эскизов обрели новую жизнь на холсте, в цвете. 

Илья Брезинский родился в 1989 году в городе Борисов, Беларусь. В 12 лет поступил в художественную школу, учился на архитектора. В 2011 году Илья переехал в Санкт-Петербург, где начал экспериментировать с digital иллюстрацией, параллельно совершая первые живописные эксперименты. Через несколько лет начал осваивать черно-белую графику, которая привела Илью в тату индустрию. На сегодняшний день Илья востребованный профессиональный тату-артист.

Выставка «Сложное в простом» Ильи Брезинского продлится в АРТМУЗЕ до 5 февраля. Вернисаж пройдет в присутствии автора 15 ноября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: АРТМУЗА
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