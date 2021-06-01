Payeer

ента новостей

16:34
Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
16:22
В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
16:20
Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец»
16:18
Театр «На Литейном» завершает сезон спектаклем «Женитьба Фигаро»
16:16
В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту
16:13
В Ленобласти в соединениях и воинских частях начался новый период обучения
16:10
«Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенного готовности
16:08
Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»
16:05
В Ленобласти на пожаре пострадали два ребенка
10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
10:21
Господа, ваш творог просроченный!
09:59
Уникальное издание книги Ф.М. Достоевского представит его правнук
09:46
Французы обезумели
09:42
В Петербурге строитель упал с 12-го этажа
23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»

Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
5 канал
Руководитель пресс-службы Пятого канала Маргарита Лебедева стала победителем международного конкурса «Пресс-служба года».

Руководитель пресс-службы Пятого канала Маргарита Лебедева стала победителем международного конкурса «Пресс-служба года». Имена призеров были оглашены 28 мая в Москве на церемонии награждения лучших специалистов по связям с общественностью России и стран СНГ.

Ежегодно экспертное жюри оценивает конкурсные проекты более чем в десяти номинациях: лучшая пресс-служба, пресс-секретарь, печатное и электронное корпоративное СМИ, обложка корпоративного СМИ, передовые проекты по продвижению территорий, PR-проекты с нуля в государственной сфере, бизнесе или некоммерческом секторе. Специалисты выбирают самые креативные пресс-релизы, аккаунты в Тик Токе, студенческие или социальные проекты, при реализации которых были использованы самые современные инструменты продвижения в digital среде и маркетинга. Учитывались и оригинальность оформления аккаунтов, активность в медиа среде, качество подачи материалов и актуальность публикаций. Всего на конкурс было допущено 515 заявок. Конкурс существует с 2008 года.

Все тринадцать лет существования конкурса его бессменным председателем жюри является главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов:

– В этом году мы получили более 500 заявок от PR-специалистов со всех уголков России и ближнего зарубежья. Мы оцениваем проекты, реализованные в прошедшем 2020 году. Несмотря на то, что 2020 год был одним из самых сложных за последние десятилетия, проектов много и все они интересные. Многим пришлось пересмотреть свою работу с информационной повесткой и целевыми аудиториями, выбрать максимально эффективные PR-инструменты, заново выстраивать отношения с журналистами. Конкуренция за призы конкурса была довольно жесткой. И тем приятнее занять призовые места.

2020 год внес коррективы в работу всех специалистов PR-служб. Изменились форматы работы PR и SMM, способы взаимодействия с журналистами и сообществами в социальных сетях. Экспертное жюри оценило конкурсный проект пресс-секретаря Пятого канала о профессиональных инструментах, которые были использованы при работе с журналистами во время проведения праздника выпускников «Алые паруса-2020».

Маргарита Лебедева, пресс-секретарь Пятого канала:

- Эта награда - высокая оценка моей работы и работы моей команды. «Алые Паруса» - уникальное событие, праздник, который знают во всем мире. Им восхищаются. О нем мечтают. Работать с таким проектом - это и гордость, и серьезная ответственность. В 2020 весь мир столкнулся с ограничениями. Но ограничения - это лишь повод найти новые возможности. Мы изменили многое в работе с журналистами. Это дало результаты – высокий уровень цитируемости, значительный рост количества информационных материалов по сравнению с 2019 годом, как в российских, так и в зарубежных СМИ. Я хочу поблагодарить своего руководителя - генерального директора Пятого канала Юрия Юрьевича Шалимова и руководство холдинга НМГ за возможность быть частью большого профессионального коллектива. 

В 2020 году праздник «Алые паруса» впервые прошел в новом – телевизионном формате. Прямую трансляцию концерта российских звезд вел Пятый канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива транслировали также и все центральные телеканалы.

За телевизионной трансляцией на экранах телевизоров наблюдали 9 888 250 человек в аудитории «Все 4+». В режиме реального времени шла трансляция и на сайте Пятого, а также во всех официальных пабликах канала в социальных сетях. Выпускной посмотрели более 6 682 917 пользователей Сети Интернет. Совокупная зрительская аудитория легендарного праздника «Алые паруса-2020» составила 16 571 167 человек. Это на 200,15% больше по сравнению с прошлым годом.

Источник: 5 канал
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-06-2015, 16:26
«Корабелка» победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза – 2015»
21-04-2021, 15:37
Проект Пятого канала «Алые паруса-2020» вошел в шорт-лист престижной международной премии
3-12-2012, 08:03
В Петербурге пройдет церемония награждения авторов лучших антинаркотических программ
27-05-2021, 11:30
Продвижению здорового образа жизни могут содействовать участники конкурса «Могу все изменить!»
7-11-2012, 09:47
Завершается прием заявок для участия в конкурсе некоммерческих организаций
13-06-2018, 15:45
Пресс-центр чемпионата мира по футболу начал работу в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
106
Сегодня, 10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
0
250
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
296
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
271
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
Наверх