Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»

Руководитель пресс-службы Пятого канала Маргарита Лебедева стала победителем международного конкурса «Пресс-служба года». Имена призеров были оглашены 28 мая в Москве на церемонии награждения лучших специалистов по связям с общественностью России и стран СНГ.

Ежегодно экспертное жюри оценивает конкурсные проекты более чем в десяти номинациях: лучшая пресс-служба, пресс-секретарь, печатное и электронное корпоративное СМИ, обложка корпоративного СМИ, передовые проекты по продвижению территорий, PR-проекты с нуля в государственной сфере, бизнесе или некоммерческом секторе. Специалисты выбирают самые креативные пресс-релизы, аккаунты в Тик Токе, студенческие или социальные проекты, при реализации которых были использованы самые современные инструменты продвижения в digital среде и маркетинга. Учитывались и оригинальность оформления аккаунтов, активность в медиа среде, качество подачи материалов и актуальность публикаций. Всего на конкурс было допущено 515 заявок. Конкурс существует с 2008 года.

Все тринадцать лет существования конкурса его бессменным председателем жюри является главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов:

– В этом году мы получили более 500 заявок от PR-специалистов со всех уголков России и ближнего зарубежья. Мы оцениваем проекты, реализованные в прошедшем 2020 году. Несмотря на то, что 2020 год был одним из самых сложных за последние десятилетия, проектов много и все они интересные. Многим пришлось пересмотреть свою работу с информационной повесткой и целевыми аудиториями, выбрать максимально эффективные PR-инструменты, заново выстраивать отношения с журналистами. Конкуренция за призы конкурса была довольно жесткой. И тем приятнее занять призовые места.

2020 год внес коррективы в работу всех специалистов PR-служб. Изменились форматы работы PR и SMM, способы взаимодействия с журналистами и сообществами в социальных сетях. Экспертное жюри оценило конкурсный проект пресс-секретаря Пятого канала о профессиональных инструментах, которые были использованы при работе с журналистами во время проведения праздника выпускников «Алые паруса-2020».

Маргарита Лебедева, пресс-секретарь Пятого канала:

- Эта награда - высокая оценка моей работы и работы моей команды. «Алые Паруса» - уникальное событие, праздник, который знают во всем мире. Им восхищаются. О нем мечтают. Работать с таким проектом - это и гордость, и серьезная ответственность. В 2020 весь мир столкнулся с ограничениями. Но ограничения - это лишь повод найти новые возможности. Мы изменили многое в работе с журналистами. Это дало результаты – высокий уровень цитируемости, значительный рост количества информационных материалов по сравнению с 2019 годом, как в российских, так и в зарубежных СМИ. Я хочу поблагодарить своего руководителя - генерального директора Пятого канала Юрия Юрьевича Шалимова и руководство холдинга НМГ за возможность быть частью большого профессионального коллектива.

В 2020 году праздник «Алые паруса» впервые прошел в новом – телевизионном формате. Прямую трансляцию концерта российских звезд вел Пятый канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива транслировали также и все центральные телеканалы.

За телевизионной трансляцией на экранах телевизоров наблюдали 9 888 250 человек в аудитории «Все 4+». В режиме реального времени шла трансляция и на сайте Пятого, а также во всех официальных пабликах канала в социальных сетях. Выпускной посмотрели более 6 682 917 пользователей Сети Интернет. Совокупная зрительская аудитория легендарного праздника «Алые паруса-2020» составила 16 571 167 человек. Это на 200,15% больше по сравнению с прошлым годом.