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Питерец.ру » Культура » В Старой Ладоге открылась выставка РОСФОТО «Александр Невский. 800 лет с Россией»

В Старой Ладоге открылась выставка РОСФОТО «Александр Невский. 800 лет с Россией»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Старой Ладоге открылась выставка РОСФОТО «Александр Невский. 800 лет с Россией»

Город Старая Ладога в Ленинградской области стал площадкой для проведения мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. При поддержке Минкультуры РФ фотовыставку и конференцию организовал Российский фонд культуры.

Конференция, участниками которой выступили представители музейного, культурного и историко-научного сообщества, состоялась 8 октября 2021 года в концертном зале им. Александра Невского Староладожского Никольского мужского монастыря. Были представлены доклады о проектах, приуроченных к 800-летию князя Александра Невского, также спикеры поделились опытом музейной работы, рассказали о духовно-культурном наследии святого князя Александра Невского.

Открытие выставки РОСФОТО «Александр Невский. 800 лет с Россией» тоже прошло 8 октября в Староладожском Никольском мужском монастыре. В основе экспозиции – цифровые копии дореволюционных фотографий, сделанных одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия, – Иваном Федоровичем Барщевским. В числе работ – фотографии памятных мест, выполненные фотографами конца XIX – начала XX века, а также современными петербургскими фотографами, связанные с жизнью и деятельностью князя.

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