Фотовыставка «Во имя святого князя»

4 декабря в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие фотовыставки, посвященной святому благоверному князю Александру Невскому. Это первое мероприятие в программе празднования его 800-летия.

Экспозиция будет представлена фотографиями из альбома, составленного епископом Кронштадтским Назарием. Посетители выставки увидят храмы, часовни, приделы и другие молитвенные места во имя святого Александра Невского, расположенные в России и за рубежом.

Александр Ярославич Невский родился, предположительно, 13 мая 1221 года в Переяславле-Залесском, а княжил в разное время в Новгороде, Киеве и Владимире. Несколько лет он управлял тремя названными княжествами одновременно.

Прозвище «Невский» Александр Ярославич получил после Невской битвы в июле 1240 года. В ту пору он княжил в Новгороде, выступил малыми силами против шведской интервенции и разбил неприятеля. Некоторые историки подвергают сомнению достоверность этой битвы, поскольку она не упоминается в скандинавских источниках.

В 1710 году Петр I в честь Невской битвы заложил в Санкт-Петербурге Александро-Невскую лавру. Спустя 460 лет после смерти князя, в 1723 году мощи Александра Невского были перевезены из Владимирского Рождественского собора в Петербург в Александро-Невский монастырь.

Невский считается небесным покровителем Петербурга.

Выставка разместится в зале временных экспозиций и продлится до 24 декабря.

Вход на нее свободный.