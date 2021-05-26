Лекция «Образы Александра Невского в истории России»

4 июня 2021 г. в 17.00 в конференц-зале СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» пройдет лекция кандидата культурологии, заведующей кафедры реставрации и дизайна Государственной полярной академии Регинской Натальи Владимировны «Образы Александра Невского в истории России».

Одним из самых почитаемых героев-защитников в отечественной культуре является благоверный князь святой Руси Александр Невский. На протяжении столетий великий полководец отождествлялся в народном сознании России с покровителем Родины. Александр Невский был причислен к лику святых еще в XIV в., и с этого времени его образ присутствует во всех видах сакрально-духовного и светского искусства.

Для представителей современного искусства русская иконопись стала неисчерпаемым источником духовности, в своих работах художники используют разнообразные приемы и техники, формируют свой собственный живописный язык, благодаря чему иконописные прописи превращаются в универсальные вневременные символы. Образы благоверного князя представлены в названиях индустрии российской военной техники: его именем названы танки, самолеты и корабли.

О прошлом и настоящем интерпретации образа святого князя расскажет кандидат культурологии, член Союза Художников РФ Наталья Владимировна Регинская.

Необходима предварительная регистрация по ссылке

Вход на лекцию свободный.

Ограничения по возрасту: 12 +