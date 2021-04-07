Выставка «Заступник Отечества»

Исторический парк «Россия – моя история» продолжает мероприятия, посвященные 800-летию со Дня рождения Александра Невского.

13 апреля в 16.00 состоится открытие выставки «Заступник Отечества».

Экспозиция будет представлена лаковыми миниатюрами - ларцами и шкатулками, выполненными художником декоративно-прикладного искусства Юрием Владимировичем Павловым.

Произведения отличаются высоким уровнем мастерства и оригинальностью. Сюжеты для своих работ мастер заимствует из истории. Расписные шкатулки - своеобразные иллюстрации легенд и реальных исторических событий, связанных с именем святого благоверного великого князя Александра Невского.

Юрий Павлов работает с лаковой миниатюрой более 30 лет, в основе

его творческого почерка лежит техника яично-темперной живописи, в некоторых случаях - с использованием сусального золота. Авторский стиль отличается цельностью многофигурных композиций, разработанностью деталей, мягкостью линий и яркими колористическими решениями.

Работы автора находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет расположена в экспозиции «Рюриковичи» и продлится до 16 мая 2021 года. Вход по билету в экспозицию.

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