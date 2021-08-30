Фестиваль «Русь средневековая»

4 сентября в 12.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фестиваля «Русь средневековая», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, проходят в мультимедийном центре в течение всего 2021 года и включают в себя художественные и фотовыставки, тематические интерактивные программы, мультимедийные выставочные проекты.

В рамках фестиваля Исторический парк подготовил для посетителей сразу три новых выставки.

Выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» - это иллюстрированный героический эпос в виде уникального анимированного комикса, который рассказывает о становлении князя с молодых лет до признания его непобедимым русским полководцем. По замыслу создателей проекта концепция эдьютейнмента (игрового обучения) делает выставку живой и интересной для посетителей юного возраста и помогает передать ключевые особенности личности Невского -мужественность, смелость, решительность, самостоятельность. Подобная выставка с применением формата графического романа проводится в России впервые. Проект подготовлен «Фондом гуманитарных проектов» и будет представлен в 23 российских городах, где расположены Исторические парки ассоциации «Россия – моя история».

Выставка временно размещена в зале «ХХ век», где гостей ждет еще одна не менее интересная и увлекательная экспозиция, на которой представлено более ста образцов средневекового оружия и доспехов. Вход на данные выставки по билету в зал «ХХ век».

Выставка «Летопись в бронзе. Образ Александра Невского в творчестве скульптора В. Г. Козенюка», знакомит с пятью проектами, реализованными в Северо-Западном регионе России. Это итог творческого поиска, которому мастер посвятил всю жизнь. Благодаря таланту скульптора и его верности своим идеям Санкт-Петербург обрел известный всем памятник своему небесному покровителю, установленный на Площади Александра Невского.

Экспозиция представлена уникальными материалами: подлинными рисунками, эскизами и проектами, гипсовыми и бронзовыми моделями, иллюстрирующими весь процесс создания скульптуры от зарождения идеи до ее материального воплощения. Выставка создана при участии семьи В. Г. Козенюка. Выставка расположена в зале временных экспозиций. Вход по билету в зал временных экспозиций.

В день открытия фестиваля посетителей ждут историческая реконструкция и знакомство с воинскими ремеслами эпохи Александра Невского, возможность попробовать себя в стрельбе из лука и арбалета, научиться соколиной охоте, поучаствовать в мастер-классах по русским средневековым ремеслам. А отдохнуть после активных занятий помогут артисты, которые предложат зрителям замечательные концертные номера.

Вход на открытие фестиваля свободный.

Выставки продлятся до 3 октября 2021 года.

Возрастное ограничение 12+.