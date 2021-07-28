Поисковый палаточный лагерь начнет свою работу в Гайтолово

С 29 июля по 9 августа в Кировском районе Ленинградской области состоится ежегодный слет поисковых отрядов Санкт-Петербурга.

12-дневную Вахту Памяти будут нести в окрестностях урочища Гайтолово.

По традиции в экспедиции по поиску погибших защитников Отечества в Ленинградской области принимают участие как опытные поисковики, так и молодые новобранцы.

Во время выезда участники будут вести поиски пропавших солдат, учиться новым технологиям и методам проведения полевых работ, а также перенимать опыт старших товарищей. В программе слета планируется проведение семинаров по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и по оказанию первой помощи. Новичков введут в курс дела, объяснив, как использовать поисковое оборудование

на занятиях по теории и практике проведения поисковых работ.

В свободное от поисковой и образовательной программы время молодым людям организуют кинолекторий документальных фильмов о Великой Отечественной войне под открытым небом.

“Установить имена и сообщить семье о том, что их солдат не пропал без вести, а погиб при защите Отечества – это самая главная задача каждого поисковика, и, когда мы хороним найденных нами солдат на воинских мемориалах, мы всегда испытываем чувство успокоения, что смогли хоть немного сделать для тех людей, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо над головой и сегодняшний день”, - отмечает руководитель поискового отряда “Патриот” Ольга Геннадьевна Пятунина.

В прошлом году поисковикам за 10 дней слета на территории Синявинских высот удалось обнаружить 17 останков красноармейцев, погибших в ходе битвы за Ленинград.

Организатор - Центр патриотического воспитания молодежи “Дзержинец”.

Информационная справка

“Поисковое движение” – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за ее пределами. В его основе лежит благородная и важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества.

Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боев, создавали в школах комнаты боевой славы, составляли Книги Памяти и готовили экспозиции для музеев героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, ухаживали за воинскими мемориалами и искали без вести пропавших воинов.

Однако только в 1988 году, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны, было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной армии. В это же время организуются первые “Вахты Памяти”, направленные на розыск и перезахоронение павших защитников Отечества.

В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена первая “Всесоюзная Вахта Памяти” при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Первая “Вахта Памяти” в Ленинградской области прошла в 1990 году на Невском Пятачке. В 1997 году по инициативе командира поискового отряда “Возрождение” Георгия Владимировича Стрельца прошла первая “Вахта Памяти” в Санкт-Петербурге. С тех пор “Вахты Памяти” в нашем городе проводятся ежегодно.

С 1990 года более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 7000 имен установлено.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрированы 54 поисковых отряда. Это 845 человек, 30% из которых составляет молодежь.

В 2020 году поисковыми отрядами было проведено 19 экспедиций на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия. В 30-летний юбилейный для петербургского поискового движения год удалось обнаружить останки 84 воинов, 7 из них установили имена и нашли родственников.

За первое полугодие 2021 года поисковыми отрядами Центра патриотического воспитания молодежи “Дзержинец” на территории Санкт-Петербурга удалось найти останки 11 воинов, в Ленинградской области - 125, в Республике Карелия – 13.

Истории участников

Участник поискового отряда ДОСААФ “Знамя” 30-летний Евгений Орлов впервые узнал о поисковом движении от отца, когда тот вел поиски прадеда Германа Михайловича Орлова, погибшего в 1941 году при первом прорыве блокады Ленинграда. Позже Евгения пригласили вступить в отряд, он не отказался. Молодой человек работает на Пролетарском заводе оператором станка с программным управлением.

Свободное от работы время старается проводить активно. Увлекается рыбалкой и реставрацией автомобилей. Любит путешествовать.

Самым запоминающимся моментом при раскопках считает поднятие бойца Красной армии из болота в Самакюле (Выборг) в мае 2016 года.

“Тогда вдохновила поискового работа другого отряда, и я окончательно загорелся этим делом”, - делится Евгений.

В этом году слет для него пройдет впервые. На поисковые работы он выезжает по мере возможности.

Виктору Александрову 24 года. Работает агентом по организации дополнительного обслуживания пассажиров в Аэропорту Пулково.

История, связавшая молодого человека с поиском, берет свое начало с выезда в Смоленскую область. Тогда он отправился наблюдателем на экспедицию. “Эта поездка впечатлила меня. Я понял, что хочу этим заниматься”, - подчеркивает он. Далее Виктор вступил в поисковый отряд ДОСААФ “Знамя”. Старается не пропускать мероприятия и по возможности выезжать на поисковые работы.

“Настоящий поисковик должен знать технику безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, знать анатомию и уметь обращаться с оборудованием, которое необходимо в поисковой работе”, - уверен Виктор.

Ирине Соколовой 19 лет. Учится в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. О поисковом движении девушка узнала от знакомых, ее пригласили на выезд. Сейчас состоит в поисковом отряде “Атака”.

Она часто выезжает на полноценные экспедиции по 3-4 раза в год. Ездит и в свободное время, на выходные.

“Сложно выделить отдельные раскопки. Сразу вспоминается самый первый, но каждая долгая поездка запоминается по-своему, независимо от находок”, - комментирует Ирина.

Свободное время Ирина посвящает танцам, является организатором городских реконструкций дворянских балов.

“Поисковики, на мой взгляд, отличаются особым упорством и терпением. Очень важно, чтобы у ребят была мотивация, ведь очень часто поиск может долго не приносить результатов”.