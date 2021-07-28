Поисковый палаточный лагерь начнет свою работу в Гайтолово

С 29 июля по 9 августа в Кировском районе Ленинградской области состоится ежегодный слет поисковых отрядов Санкт-Петербурга.
12-дневную Вахту Памяти будут нести в окрестностях урочища Гайтолово.
По традиции в экспедиции по поиску погибших защитников Отечества в Ленинградской области принимают участие как опытные поисковики, так и молодые новобранцы.
Во время выезда участники будут вести поиски пропавших солдат, учиться новым технологиям и методам проведения полевых работ, а также перенимать опыт старших товарищей. В программе слета планируется проведение семинаров по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и по оказанию первой помощи. Новичков введут в курс дела, объяснив, как использовать поисковое оборудование
на занятиях по теории и практике проведения поисковых работ.
В свободное от поисковой и образовательной программы время молодым людям организуют кинолекторий документальных фильмов о Великой Отечественной войне под открытым небом.
В прошлом году поисковикам за 10 дней слета на территории Синявинских высот удалось обнаружить 17 останков красноармейцев, погибших в ходе битвы за Ленинград.
Организатор - Центр патриотического воспитания молодежи “Дзержинец”.
Информационная справка
“Поисковое движение” – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за ее пределами. В его основе лежит благородная и важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества.
Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боев, создавали в школах комнаты боевой славы, составляли Книги Памяти и готовили экспозиции для музеев героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, ухаживали за воинскими мемориалами и искали без вести пропавших воинов.
Однако только в 1988 году, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны, было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной армии. В это же время организуются первые “Вахты Памяти”, направленные на розыск и перезахоронение павших защитников Отечества.
В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена первая “Всесоюзная Вахта Памяти” при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Первая “Вахта Памяти” в Ленинградской области прошла в 1990 году на Невском Пятачке. В 1997 году по инициативе командира поискового отряда “Возрождение” Георгия Владимировича Стрельца прошла первая “Вахта Памяти” в Санкт-Петербурге. С тех пор “Вахты Памяти” в нашем городе проводятся ежегодно.
С 1990 года более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 7000 имен установлено.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрированы 54 поисковых отряда. Это 845 человек, 30% из которых составляет молодежь.
В 2020 году поисковыми отрядами было проведено 19 экспедиций на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия. В 30-летний юбилейный для петербургского поискового движения год удалось обнаружить останки 84 воинов, 7 из них установили имена и нашли родственников.
За первое полугодие 2021 года поисковыми отрядами Центра патриотического воспитания молодежи “Дзержинец” на территории Санкт-Петербурга удалось найти останки 11 воинов, в Ленинградской области - 125, в Республике Карелия – 13.
Истории участников
Участник поискового отряда ДОСААФ “Знамя” 30-летний Евгений Орлов впервые узнал о поисковом движении от отца, когда тот вел поиски прадеда Германа Михайловича Орлова, погибшего в 1941 году при первом прорыве блокады Ленинграда. Позже Евгения пригласили вступить в отряд, он не отказался. Молодой человек работает на Пролетарском заводе оператором станка с программным управлением.
Свободное от работы время старается проводить активно. Увлекается рыбалкой и реставрацией автомобилей. Любит путешествовать.
Самым запоминающимся моментом при раскопках считает поднятие бойца Красной армии из болота в Самакюле (Выборг) в мае 2016 года.
В этом году слет для него пройдет впервые. На поисковые работы он выезжает по мере возможности.
Виктору Александрову 24 года. Работает агентом по организации дополнительного обслуживания пассажиров в Аэропорту Пулково.
История, связавшая молодого человека с поиском, берет свое начало с выезда в Смоленскую область. Тогда он отправился наблюдателем на экспедицию. “Эта поездка впечатлила меня. Я понял, что хочу этим заниматься”, - подчеркивает он. Далее Виктор вступил в поисковый отряд ДОСААФ “Знамя”. Старается не пропускать мероприятия и по возможности выезжать на поисковые работы.
Ирине Соколовой 19 лет. Учится в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. О поисковом движении девушка узнала от знакомых, ее пригласили на выезд. Сейчас состоит в поисковом отряде “Атака”.
Она часто выезжает на полноценные экспедиции по 3-4 раза в год. Ездит и в свободное время, на выходные.
Свободное время Ирина посвящает танцам, является организатором городских реконструкций дворянских балов.