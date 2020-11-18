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«За Ленинград!» - уникальные артефакты времён блокады передадут поисковики военнослужащим общевойсковой армии ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
«За Ленинград!» - уникальные артефакты времён блокады передадут поисковики военнослужащим общевойсковой армии ЗВО

Уникальные артефакты времён немецко-фашисткой блокады Ленинграда с призывами защитников города к борьбе будут переданы участниками поисковых отрядов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в экспозицию музея общевойсковой армии Западного военного округа.

Редкие атрибуты быта и самодельные предметы, изготовленные советскими бойцами в годы Великой Отечественной войны, были найдены в ходе совместных экспедиций поисковиков и военнослужащих общевойсковой армии ЗВО на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный бор и др. Среди предметов – деревянные ложки, котелки и ножи, на многих из них нанесены надписи «За Ленинград!», «За Родину!», «Умираю, но не сдаюсь» и др.

Также будут переданы элементы вооружения: гильзы и патроны от ручных пулеметов ДП-27, осколки противопехотных гранат, корпуса винтовок Мосина СВТ-40, останки советских шлемов СШ-40, пистолетов-пулеметов ППШ и других образцов отечественного вооружения.

Благодаря совместной работе саперов общевойсковой армии ЗВО и представителей поисковых отрядов в ходе «Вахты памяти-2020» было проведено более 20 совместных экспедиций в местах ожесточённых боев, обнаружены незахороненные останки погибших, установлен ряд имен военнсолужащих, считавшихся пропавшими без вести, благоустроено около 50 братских захоронений и мемориалов в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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