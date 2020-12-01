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Питерец.ру » Общество » Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги

Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Центр патриотического воспитания молодежи <Дзержинец> подвел итоги поискового сезона-2020

В группе ВКонтакте (https://vk.com/dz_spb) Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» состоялась видеоконференция, на которой поисковики подвели итоги сезона-2020. Мероприятия прошло в целях достижения показателя по популяризации волонтерства и вовлечения большего количества петербуржцев в добровольческую деятельность в рамках национального проекта «Образование».

Представители поисковых отрядов рассказали о мероприятиях в условиях пандемии, поделились результатами реализованных проектов в этом году. В рамках видеоконференции с докладами об итогах поискового сезона 2020 года выступили командиры и заместители командиров поисковых отрядов «Рубеж-2», «Ингрия», «Малая Охта», «Атака», «Рейд», «Патриот».

«Главный интерес в поисковой работе – это команда. Команда, с которой ты вместе работаешь, с кем вместе проводишь поисковый сезон, с теми, с кем ты уже плечом к плечу ни один десяток лет. Мои друзья, с которыми мы в 1999 году создавали поисковый отряд, в большинстве своем так и продолжают заниматься поисковой деятельностью. Хотелось бы поблагодарить всех своих товарищей!», – сказал командир поискового объединения «Малая Охта» Виктор Юхневич.

Видеоконференция доступна по ссылке https://vk.com/wall-162381528_10232.

Справочно:

«Поисковое движение» – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за ее пределами. В его основе лежит благородная и очень важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. Начало поисковому движению положили в 1960-70 годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боев, создавали в школах комнаты боевой славы, Книги Памяти, музеи героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими мемориалами, начали поиск без вести пропавших воинов. К середине 1980 годов их поиск стал более системным. Только в 1988 году, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной Армии. В это же время организуются первые «Вахты памяти» по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества. В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена первая «Всесоюзная Вахта памяти» при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Первая «Вахта памяти» в Ленинградской области прошла в 1990 году на Невском Пятачке. В 1997 году по инициативе командира поискового отряда «Возрождение» Георгия Владимировича Стрельца прошла первая «Вахта Памяти» в Санкт-Петербурге. С тех пор «Вахты Памяти» в нашем городе проводятся ежегодно. С 1990 года более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 7000 имен установлено.

Источник: Комитет по молодежной политике
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