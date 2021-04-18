Поисковый батальон ЗВО примет участие в экспедиции в Тверской области

Сегодня у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату (Тверская обл.) состоится торжественная церемония открытия поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в которой примут участие около 500 человек из России и зарубежья.

Ежегодная Вахта Памяти пройдет вблизи сельского поселения Есинка в Ржевском районе Тверской области, на местах кровопролитных сражений 1941-1943 годов. В экспедиции будет задействован отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа, прибывший из Ленинградской области. Военнослужащие проведут для юных поисковиков занятия по правилам и методам поисковых работ, описанию и систематизации обнаруженных артефактов, безопасности при обнаружении вооружения и боеприпасов.

Поисковый лагерь будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату (филиал Музея Победы), который был открыт в 2020 году в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В ходе экспедиции планируется поднять незахороненные останки участников боёв, установить их имена и, по возможности, передать родственникам для захоронения в регионах призыва.