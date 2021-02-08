Выставка уникальных археологических находок в музее Рерихов

На выставке представлены уникальные материалы 2018 и 2019 годов, полученные Тувинской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН под руководством старшего научного сотрудника Марины Килуновской, совместно с Музеем-институтом семьи Рерихов. Эти исследования проведены на юге Овюрского района Республики Тыва, на границе России и Монголии. Район изобилует памятниками древней истории: наскальными изображениями, каменными изваяниями, курганными могильниками. Здесь обнаружены древнейшие артефакты каменного века. На могильнике Кара-Туруг 2 раскопаны объекты эпохи бронзы, практические не известные в этой местности, и памятники скифского времени. В захоронениях бронзового века обнаружены уникальные костяная ложка и небольшие каменные нашивки, а также наконечники стрел из кремня и кости. Все эти предметы представлены на выставке. Второй район исследований расположен вдоль границы с между посёлками Хандагайты и Саглы. Здесь исследовано несколько могильников. В первую очередь, крупнейший ритуально-погребальный комплекс Ховужук-Аксы, который протянулся на 2,5 км и содержит более 100 объектов. Большое внимание привлекают раннескифские курганы-храмы – херексуры, в комплексе с которыми было зафиксировано большое количество оленных камней - древних каменных стел с изображениями. Один из оленных камней привезен из Тувы и находится на выставке. На могильнике Бора-Шай 2 были открыты уникальные погребальные памятники. Такие объекты впервые исследовались в Туве и дали большой материал по скифской культуре. Были найдены керамическая посуда, украшения из зубов животных, бусы, костяные навершия, берестяные туески, бронзовые зеркала и многое другое. Их можно увидеть в составе экспозиции. Все археологические находки, представленные на выставке, поступили в Музей-институт семьи Рерихов.

Кроме того, представлены и современные арт-объекты. Это муляж Оленного камня с надписями и рельефами, а также коллаж из картин Николая Рериха, посвященных сакральным местам Азии. Воссоздан фрагмент археологического раскопа.

Выставка продлится с 10 февраля до 25 декабря 2021 года



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