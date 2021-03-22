ента новостей

17:20
На трассе «Кола» перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга
16:29
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 630 тысяч рублей
12:29
ANTYПлюшкин готовится к "Часу Земли"
12:18
Выставка «Чаша неотпитая. Русь»
12:12
Более шести тысяч заявок петербуржцев выполнили волонтеры
10:51
В Ленобласти глыба снега с крыши упала на 17-летнюю девушку
10:48
Как лучше спать?
10:45
В Петербурге полицейские задержали группу «телефонных» мошенников
10:40
В Петербурге ограбили приезжих из Украины
10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
09:33
Будет ли много комаров?
01:57
Минимальная результативность СКА в сери с московским «Динамо»: счёт пока 1–1
13:48
Оркестр штаба ЗВО представит в Санкт-Петербурге программу торжественной музыки великих русских композиторов
09:35
Третья волна для Петербурга?
09:10
Газозаправочных станций станет больше
19:56
В Петербурге состоялась тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы
19:22
Россельхознадзор выявил нарушения при досмотре 17,6 тонн креветочной муки из Эквадора
19:20
Финал Кубка по мини-футболу Студенческой Футбольной Лиги Петербурга
19:16
Рейтинг петербургских школ с самым вкусным питанием почти готов
15:43
В Курортном районе раскрыли убийство мигранта
15:37
В Ленобласти ввели в эксплуатацию новую амбулатори
15:32
В Петербург завезли новую партию "Спутника V"
15:04
СКА начал серию с московским «Динамо» с крупного поражения
14:08
В Петербурге аферисты списали с банковского счета мужчины 115640 рублей
10:08
Появится современный ЖК
09:26
Что с побочным эффектом от вакцинации?
22:12
В Ленобласти военные повара ЗВО соревновались в конкурсе «Полевая кухня»
13:13
Выставка «Филипп Шангти. Вкус чувственного»
13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
12:58
Петербургские полицейские задержали автоугонщика в Новгородской области
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Чаша неотпитая. Русь»

Выставка «Чаша неотпитая. Русь»

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов  работает выставка «Чаша неотпитая. Русь»

С 24 марта в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1) работает выставка «Чаша неотпитая. Русь», посвященная 800-летию со дня рождения св. Александра Невского.

На выставке «Чаша неотпитая. Русь», будут представлены произведения Н. К. Рериха, фотографии, архивные документы и редкие книги из фондов Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, Государственного Русского музея, Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, Библиотеку Российской академии наук, KGallery и собрания В. И. Палеева. Художник обращался к национальной идее в художественном и литературном творчестве, cинтез различных форм народного и религиозного искусства, духовных исканий русского народа интересует его на протяжении всего его жизненного пути. Н. К. Рерих посвящает русской теме студенческие работы и символические произведения зрелого периода, обращается к образам русских святых. В США и Индии он пристально следит за судьбой Родины, чутко откликаясь на повороты её исторического пути. Н. К. Рерих, изучая историю в философском и этическом аспектах, развивает тему государственности в художественных образах. В собрании Музея-института семьи Рерихов хранится работа «Царь» (1905), ставший воплощением абсолютной власти. К образу Св. Александра Невского Н. К. Рерих обращается неоднократно – как к историческому персонажу, «поражающему ярла Биргера» (1904), и как к воплощению русского духа – «Александр Невский (Русская война)» (1942).

Источником духовных сил для возрождения русской государственности стал св. преподобный Сергий Радонежский. В семье Рерихов почитание св. Сергия Радонежского было личной традицией. Программным произведением для Н. К. Рериха является триптих, объединяющий святых Сергия и Франциска с мадонной Орифламмой в центре (1932). Завершающий выставку образ богатыря Святогора символизирует силу духа, преодолевающую все преграды.

Выставка будет проходить с 24 марта по 23 мая.

Источник: Музей-институт семьи Рерихов
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-11-2020, 12:03
Выставка «И. Я. Билибин. Утверждая мастерство»
23-05-2018, 12:09
Масштабная ретроспективная выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»
25-03-2015, 08:06
Выставка «Индийский путь: Юрий и Святослав Рерихи»
21-03-2016, 13:21
Выставка «Цирк»
29-11-2017, 12:37
К 80-летию Альберта Чаркина
25-09-2013, 16:07
О «Забытой музыке» напомнят в Музее-институте семьи Рерихов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
37
Сегодня, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
0
171
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
198
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
729
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
Наверх