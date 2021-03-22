С 24 марта в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1) работает выставка «Чаша неотпитая. Русь», посвященная 800-летию со дня рождения св. Александра Невского.

На выставке «Чаша неотпитая. Русь», будут представлены произведения Н. К. Рериха, фотографии, архивные документы и редкие книги из фондов Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, Государственного Русского музея, Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, Библиотеку Российской академии наук, KGallery и собрания В. И. Палеева. Художник обращался к национальной идее в художественном и литературном творчестве, cинтез различных форм народного и религиозного искусства, духовных исканий русского народа интересует его на протяжении всего его жизненного пути. Н. К. Рерих посвящает русской теме студенческие работы и символические произведения зрелого периода, обращается к образам русских святых. В США и Индии он пристально следит за судьбой Родины, чутко откликаясь на повороты её исторического пути. Н. К. Рерих, изучая историю в философском и этическом аспектах, развивает тему государственности в художественных образах. В собрании Музея-института семьи Рерихов хранится работа «Царь» (1905), ставший воплощением абсолютной власти. К образу Св. Александра Невского Н. К. Рерих обращается неоднократно – как к историческому персонажу, «поражающему ярла Биргера» (1904), и как к воплощению русского духа – «Александр Невский (Русская война)» (1942).

Источником духовных сил для возрождения русской государственности стал св. преподобный Сергий Радонежский. В семье Рерихов почитание св. Сергия Радонежского было личной традицией. Программным произведением для Н. К. Рериха является триптих, объединяющий святых Сергия и Франциска с мадонной Орифламмой в центре (1932). Завершающий выставку образ богатыря Святогора символизирует силу духа, преодолевающую все преграды.

Выставка будет проходить с 24 марта по 23 мая.