23 марта 2021 года в Историческом парке «Россия – моя история» стартует квест «Легенда средневековой Руси – Александр Невский», посвященный 800-летию со дня рождения благоверного князя, святого покровителя Санкт-Петербурга. Участниками квеста могут стать дети старшего дошкольного, младшего и среднего школьного возраста и их родители.

Во время квеста участники познакомятся с героической биографией великого русского полководца, его детством, юностью, узнают о боевом пути прославленного героя и об увековечивании его славного имени в Санкт-Петербурге.

При помощи декораций, инсталляций, интерактивного оборудования создатели квеста постарались сделать рассказ об Александре Невском живым, увлекательным и простым для восприятия юной аудиторией. «Лифт времени», оригинальная фотозона, бутафорское оружие, специальное видео - и аудиосопровождение позволят получить новые знания и незабываемые эмоции, которые надолго останутся в памяти.

Задача квеста-интерактивной выставки - сформировать представление об истории приневского региона в Средние века, о противостоянии Руси Золотой Орде, Шведской армии, Ливонскому ордену, исследовать биографию и политическую деятельность князя Александра Ярославича Невского, рассказать об особенностях воспитания детей княжеского рода и об интересных фактах, касающихся русского быта периода Средневековья.

Квест можно посетить до 31 мая 2021 года.

Стоимость участия 350 руб.

Обязательна предварительная запись по телефону: 617-00-90.

Подробности на сайте myhistorypark.ru

