Концерт совместно с Русским музеем в Большом зале филармонии

Петербургская филармония представляет второй концерт совместного с Государственным Русским музеем цикла «Диалоги об искусстве»: программа будет посвящена историческим сюжетам. В этот вечер Академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова осуществит петербургскую премьеру оригинальной оркестровки симфонической картины Андрея Эшпая «Переход Суворова через Альпы». Также прозвучат симфоническая поэма Глазунова «Стенька Разин» и Симфония № 3 Сергея Рахманинова.

Исполнение будет сопровождаться демонстрацией живописных полотен из собрания Русского музея, в их число войдут картины Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин», а также пейзажи кисти Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Константина Юона, Николая Дубовского, Григория Мясоедова. Со вступительным словом к концерту выступит сотрудник Русского музея Ольга Рачкова.

Культурно-просветительский абонемент «Диалоги об искусстве», созданный Петербургской филармонией и Государственным Эрмитажем по инициативе заместителя художественного руководителя филармонии, народного артиста России Николая Алексеева в 2016 году, на протяжении четырех сезонов с успехом представлял публике воплощение вечных тем в музыкальных и живописных полотнах.

В 2021 году партнером филармонии в проекте стал Государственный Русский музей: 20 марта состоялся первый концерт цикла, посвященный воплощению былинных и богатырских тем в живописи и музыке; в этот вечер в присутствии потомков Рейнгольда Глиэра прозвучала симфония «Илья Муромец» – забытый шедевр, не исполнявшийся в Петербургской филармонии 66 лет.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

16 мая, 20:00. Большой зал

Академический симфонический оркестр филармонии

Цикл концертов “ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ”

Совместно с Государственным Русским музеем

ГЛАЗУНОВ. “Стенька Разин”, симфоническая поэма

ЭШПАЙ. “Переход Суворова через Альпы”, симфоническая картина

РАХМАНИНОВ. Симфония № 3

(С демонстрацией полотен русских художников из собрания Русского музея)

Слово перед концертом –сотрудник Русского музея Ольга РАЧКОВА

Дирижер – Александр ТИТОВ