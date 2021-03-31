В Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит Концерт для фортепиано с оркестром «Воскресение» Кшиштофа Пендерецкого, солистом выступит молодой российский пианист Филипп Копачевский. Также в этот вечер прозвучит Пятая симфония Чайковского.

Филармония посвящает концерт памяти Кшиштофа Пендерецкого, одного из крупнейших современных композиторов, ушедшего из жизни год назад: его музыка составляет неотъемлемую часть филармонической афиши, сам музыкант неоднократно дирижировал в Большом зале, в том числе в последний раз – концертом из собственных сочинений, посвященным его 80-летию (2013).

«Я начал писать Концерт в июне (2001 года) и через несколько месяцев наполовину закончил его; получалось что-то вроде каприччио. Но после трагедии 11 сентября концепция полностью изменилась, – приводит слова композитора буклет фестиваля «Варшавская осень» (2002), – Я решил написать более мрачное и серьезное произведение. Я изъял часть материала, вернулся к определенному моменту в структуре Концерта и добавил в нее хорал». Также композитор добавил в партитуру звучание церковных колоколов, которое воспроизводится в записи.

«Название “Воскресение” следует понимать в широком, символическом смысле. Оно связано с хоралом, который венчает произведение, и становится символом победы жизни над смертью, символом веры, приносящей утешение. Я сочинил этот хорал сразу же после трагедии в Нью-Йорке. С одной стороны, это был естественный для меня человеческий поступок, с другой – жест протеста против жестокости», – цитирует композитора сайт Schott Music Corporation.

Мировая премьера Концерта состоялась 9 мая 2002 года в нью-йоркском Карнеги-холле, вскоре концерт прозвучал на фестивале «Варшавская осень» и вызвал волну критики.

«Тем не менее, наряду с замечаниями о сходстве с музыкой Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Брукнера, Брамса, Чайковского, Грига, Падеревского, Малера, Рахманинова, Равеля, Бартока, Энеску, Прокофьева и Шостаковича, Концерт, несмотря на свою эклектичность, встретил не только “бичевание”, но и признание, – говорится на сайте проекта польского Национального аудиовизуального института, посвященного трем крупнейшим польским композиторам, – После премьеры в Карнеги-холле Концерт исполнялся множество раз. Количество пианистов, включивших это произведение в свой репертуар, уже превышает десяток».

Вторая редакция Концерта прозвучала под управлением автора и Симфонического оркестра Цинциннати в 2007 году, солистом выступил известный британский пианист Барри Дуглас.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

6 апреля, вторник 20:00 Большой зал филармонии

Памяти Кшиштофа Пендерецкого

Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижер - Владимир АЛЬТШУЛЕР

Солист - Филипп КОПАЧЕВСКИЙ

Пендерецкий. Концерт для фортепиано с оркестром («Воскресение»)

Чайковский. Симфония № 5