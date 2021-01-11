В Филармонии пройдут два концерта, объединенные темой путешествий

16 и 17 января в Большом зале Петербургской филармонии пройдут два концерта, объединенные темой путешествий.

16 января Заслуженный коллектив России исполнит под управлением Александра Титова музыку американских композиторов, в том числе – Кубинскую увертюру Джорджа Гершвина. Также прозвучат сюита из мюзикла «Вестсайдская история», Прелюдия, фуга и риффы Леонарда Бернстайна, Концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина. Солист – Илья Якушев, выпускник Петербургской консерватории и нью-йоркского Маннес-колледжа, пианист, чья успешная международная карьера тесно связана с США.

17 января Академический симфонический оркестр под управлением Валерия Овсяникова исполнит программу «Жажда странствий», объединившую сочинения, чьи названия связаны с видами средств передвижения. Прозвучат увертюра «Морская тишь и счастливое плавание» Феликса Мендельсона, пьеса Артура Онеггера «Пасифик 231», получившая название в честь новейшего и мощнейшего на тот момент локомотива, фанфара для оркестра «Короткое путешествие на быстрой машине» нашего современника Джона Адамса, чей стиль определяют как постминимализм, а также Симфония № 1 «Зимние грезы» Петра Чайковского, первую часть которой композитор озаглавил «Грезы зимнею дорогой». Ведущая концерта – музыковед Наталия Энтелис.

Билеты на концерты доступны в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии .

Возрастная категория: 6+