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Питерец.ру » Культура » Первым посетителем мультимедийной выставки «Память поколений» стал ветеран Великой Отечественной войны.

Первым посетителем мультимедийной выставки «Память поколений» стал ветеран Великой Отечественной войны.

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Первым посетителем мультимедийной выставки «Память поколений» стал ветеран Великой Отечественной войны.

В день открытия новой выставки федерального проекта «Россия – моя история» первым ее посетил Зиновий Леонидович Меркин. В 17 лет он ушел на фронт, как и многие мальчишки, прибавив себе год в военкомате. На протяжении всей войны Зиновий Леонидович служил сначала сапером, а затем в общевойсковой разведке, куда принимали исключительно добровольцев.

Ветеран участвовал в героической защите Ленинграда. В 1943 году воевал уже на Курской дуге в составе 13-й армии сначала Воронежского фронта, а впоследствии 1-го Украинского. Награжден Орденами Отечественной войны 1-й степени и 2-й степени, двумя Орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Зиновий Леонидович поделился своими впечатлениями о выставке, признавшись, что будто бы вновь оказался в том далеком времени. Разглядывая «живые картины», герой рассказал о сражениях, в которых участвовал, о том, что несмотря на четыре ранения, он дошел до Праги, а победу встретил в Германии.

Гость выставки останавливался у каждого полотна, и было заметно, какое волнение и трепет вызывают они в душе ветерана. Зиновий Леонидович уверен, что выставка «Память поколений» предназначена, прежде всего, для молодежи, ведь она и «создана на понятном для нее языке».

«Обязательно расскажу о вашей выставке своим внукам и правнукам. Им будет интересно. И еще раз с ними сам сюда приду», - пообещал он на прощание.

Мультимедийная выставка «Память поколений» проходит в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Год памяти и славы в России. Экспозиция представлена в 23 городах России - от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Посетители смогут увидеть более 200 шедевров живописи отечественных мастеров ХХ века с помощью самых современных цифровых технологий и оборудования.

«Мы решили показать тяжелый путь к Победе через личный опыт, через воспоминания, через эмоции художников и скульпторов, создававших свои произведения в 1940-2010-х годах. Думаю, каждый на выставке увидел и почувствовал что-то свое, но в любом случае это «что-то» — честное и искреннее слово о тех страшных и великих днях», - говорит организатор выставки, директор Ассоциации исторических парков «Россия - моя история» Иван Владимирович Есин.

В Санкт-Петербурге выставка открылась в Историческом парке «Россия – моя история» 3 сентября и продлится до 1 ноября 2020 года.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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