В Московском парке Победы открыли после реконструкции фонтан «Слава»

Об этом на своей странице В Контакте - https://vk.com/a_beglov - рассказал Александр Беглов:

«Открытие фонтана «Слава» – это символ возвращения города к привычной жизни. С сегодняшнего дня снова доступны парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, летние кафе, зоопарк, туристическая навигация по Неве».

Как отметил Губернатор, несмотря на финансовые сложности в городе продолжается реставрация городских фонтанов. Открытый сегодня в Московском парке Победы после реконструкции фонтан «Слава» - ровесник Победы. Его заложили 1945 году, но спустя годы комплекс пришлось практически строить заново. В ходе ремонта установили новую чашу, проложили новую систему водоснабжения и водоотведения, смонтировали подземную камеру управления.

В ближайшие дни начнут работу 60 городских фонтанов.