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Питерец.ру » Культура » Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»

Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
tnt-spb.ru
Известный интеллектуал появится в одном из эпизодов комедийного сериала на телеканале «Супер»

Известный интеллектуал появится в одном из эпизодов комедийного сериала на телеканале «Супер». Он сыграет роль самого себя и приедет в загородный отель на выручку его владельцу Льву Глебовичу.

Неизменным атрибутом на съемках стала, разумеется, знаменитая жилетка. Весь съемочный день группа во главе с актерами гадала, что лежит в ее 26 карманах, ведь ходят слухи, что знаток носит с собой около ста предметов. Вечером тайна одного кармана была раскрыта.

«Анатолий Александрович угостил нас лакричными палочками. Он сказал, что когда-то много лет назад в Москве продавались натуральные лакричные конфеты и он купил столько, что ест до сих пор. Они не портятся и оказались действительно вкусными», - рассказал Александр Лыков.

А вот содержимое остальных карманов актерам выяснить не удалось. 

«Я спросить постеснялся, надеялся, что Александр Анатольевич спросит. Но нет, это так и осталось для нас секретом», - улыбается актер Николай Шрайбер.  

Сериал «Гранд» можно увидеть в эфире телеканала «Супер» с понедельника по четверг, в 21:00, с 6 апреля. 

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