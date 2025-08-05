Петербургский авторынок бьет рекорды: взлет продаж новых автомобилей

«Питерец.ру» сообщает, что рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге переживает период небывалого подъема. Согласно последним данным, продажи в городе достигли рекордных значений за последние 8 месяцев. С начала года было продано 41 тыс. авто. При этом 7,3 тыс. пришлось на июль.

Покупательская активность демонстрирует уверенный рост, что свидетельствует о восстановлении потребительского доверия. Особым спросом пользуются как отечественные, так и иностранные бренды, представленные на петербургском рынке. Аналитики отмечают, что такая динамика положительно сказывается на развитии автомобильной отрасли в регионе и создает дополнительные рабочие места.

Рост продаж автомобилей в Петербурге – это важный индикатор экономического здоровья города. Оптимистичные прогнозы позволяют надеяться на дальнейшее укрепление позиций региона в качестве одного из ключевых автомобильных рынков России.