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Питерец.ру » Экономика » Петербургские тапочки: роскошь или необходимость?

Петербургские тапочки: роскошь или необходимость?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Петербург в лидерах по ценам на домашние тапочки в стране: почему жители города переплачивают за уют?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно последним исследованиям, домашние тапочки, приобретаемые в магазинах Санкт-Петербурга, входят в число самых дорогостоящих в России. Цены на этот предмет домашнего обихода в Северной столице значительно превышают средние показатели по стране и составляют примерно 1 тыс. руб. Дороже только в Дагестане и Чечне – 1,3 тыс. и 1,14 тыс. руб.

Аналитики связывают это с несколькими факторами. Во-первых, на стоимость влияет высокая арендная плата за торговые площади в престижных районах города. Во-вторых, петербургские магазины часто предлагают более широкий ассортимент продукции, включая модели от известных брендов, что, естественно, сказывается на цене. В-третьих, определенную роль играет и покупательская способность жителей Петербурга, которые готовы платить больше за комфорт и качество.

Таким образом, покупка домашних тапочек в Санкт-Петербурге может стать ощутимой статьей расходов. Горожанам, желающим сэкономить, рекомендуется обратить внимание на онлайн-магазины или дисконт-центры, где можно найти более доступные варианты. Впрочем, многие петербуржцы предпочитают не экономить на домашнем уюте, выбирая тапочки, соответствующие их вкусу и статусу.

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