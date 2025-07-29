«Кировец» укрепляет аграрный сектор Белоруссии: новая поставка из Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году Петербургский тракторный завод (ПТЗ) осуществил поставку 13 тракторов «Кировец» в Республику Беларусь. Этот шаг свидетельствует об углублении экономических связей между двумя государствами и укреплении белорусского аграрного сектора.

Тракторы «Кировец», известные своей надежностью и высокой производительностью, помогут белорусским аграриям повысить эффективность сельскохозяйственных работ. Современные модели тракторов, поставляемые ПТЗ, оснащены передовыми технологиями, что позволяет оптимизировать расход топлива и увеличить скорость обработки земли.

Сотрудничество между ПТЗ и белорусскими предприятиями имеет давнюю историю и является взаимовыгодным. Белорусские партнеры получают доступ к современной сельскохозяйственной технике, а ПТЗ расширяет рынки сбыта своей продукции.