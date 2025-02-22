В ПТЗ появится новое производство

«Питерец.ру» сообщает, что Петербургский тракторный завод (ПТЗ) анонсировал запуск нового производства, который станет важным этапом в развитии предприятия. Инвестиции в проект составят около 15 млрд. руб.

Новое производство будет специализироваться на выпуске современных и высокотехнологичных тракторов, отвечающих самым строгим требованиям качества и безопасности. Ожидается, что новая продукция завода будет пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Запуск нового производства позволит предприятию укрепить свои позиции на рынке сельскохозяйственной техники и расширить ассортимент выпускаемой техники. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию агропромышленного комплекса страны и повышению его конкурентоспособности на мировом уровне.

Петербургский тракторный завод является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России. Предприятие было основано в 1924 году и за более чем 100-летнюю историю зарекомендовало себя как надежный поставщик качественной техники.