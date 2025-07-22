В Петербурге наблюдается рост зарплат

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно имеющимся данным, реальные зарплаты жителей Петербурга увеличились. Средний показатель приблизился к 109 тыс. руб. Это на 4,2% больше, недели раньше, что свидетельствует о небольшом повышении уровня доходов горожан.

Экономическая ситуация в городе способствует росту заработной платы. Многие работодатели предлагают более выгодные условия труда, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов. Это благоприятно сказывается на благосостоянии жителей города. Рост зарплат может стимулировать увеличение потребительского спроса и способствовать развитию экономики региона.