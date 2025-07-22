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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге наблюдается рост зарплат

В Петербурге наблюдается рост зарплат

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В Санкт-Петербурге зарплаты приблизились к отметке в 109 тыс. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно имеющимся данным, реальные зарплаты жителей Петербурга увеличились. Средний показатель приблизился к 109 тыс. руб. Это на 4,2% больше, недели раньше, что свидетельствует о небольшом повышении уровня доходов горожан.

Экономическая ситуация в городе способствует росту заработной платы. Многие работодатели предлагают более выгодные условия труда, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов. Это благоприятно сказывается на благосостоянии жителей города. Рост зарплат может стимулировать увеличение потребительского спроса и способствовать развитию экономики региона.

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