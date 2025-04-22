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Питерец.ру » Экономика » СПб в лидерах по зарплатам главбухов

СПб в лидерах по зарплатам главбухов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
Сколько платят главным бухгалтерам в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург вошел в топ-10 регионов по высоким зарплатам главных бухгалтеров, заняв 8 место. Это свидетельствует о высоком спросе на квалифицированных специалистов в сфере финансов и о хорошей оплате их труда.

Согласно исследованиям, в СПб главные бухгалтеры получают конкурентноспособные зарплаты. В среднем им готовы платить 120 тыс. руб., а на некоторых производственных предприятиях – до 200 тыс. руб.

Это делает город привлекательным для специалистов в финансовой сфере и способствует удержанию квалифицированных кадров на местных предприятиях. Многие компании Петербурга активно конкурируют за лучших профессионалов, предлагая привлекательные условия труда и высокий уровень заработной платы. Это способствует развитию финансового сектора и экономики города в целом.

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