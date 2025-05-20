В СПб будет 10 тыс. экспортеров?

Петербург планируют значительно расширить число компаний-экспортеров. По данным «Питерец.ру», к 2030 году ожидается, что их количество достигнет 10 тыс. В эту категорию войдут представители малого и среднего бизнеса, успешно экспортирующие продукцию и услуги в различных отраслях.

Власти СПб ожидают, что около 95% всех экспортеров будут составлять компании МСП. Это возможно благодаря активно развивающейся инфраструктуре поддержки. В 2020 году доля МСП в несырьевом неэнергетическом экспорте удвоилась, что свидетельствует о положительных результатах текущих усилий.

Центр поддержки экспорта СПб планирует расширить программу по работе со сборными грузами, согласно которой можно отправлять их в другие страны. Важным направлением поддержки также является участие петербургских производителей в международных выставках.

Ключевыми направлениями экспорта являются перевозки по африканскому и латиноамериканскому направлениям. Также важны взаимодействия со странами Азии и Ближнего Востока.