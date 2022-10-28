Петербургский центр поддержки экспорта активно работает над новой внешнеторговой моделью

На заседании профильной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по инвестициям выступила с докладом генеральный директор Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Надежда Ларионова. Она рассказала об адаптации работы автономной некоммерческой организации в условиях изменившейся геополитической и внешнеэкономической ситуации.

Так, по ее словам, санкционное давление вынудило российских экспортеров уйти с рынков Западной Европы и активно налаживать связи с азиатским и африканским регионами. С февраля 2022 года центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссии в Азербайджан, Египет, Казахстан, Белоруссию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Монголию и Сербию. До конца года делегации петербургских предпринимателей посетят также Вьетнам и Израиль. Центр организует поиски иностранных покупателей для продукции городских компаний, поиск российских поставщиков по иностранным запросам, сопровождение экспортных контрактов. Готовится к запуску общегородской акселератор «Тысяча новых экспортеров». Для малого и среднего бизнеса предусмотрены бонусы в виде оплаты сертификации товара, бесплатного логистического и таможенного обслуживания.

Председатель профильной комиссии Дмитрий Панов отметил, что в сегодняшней ситуации необходима также поддержка организаций-импортеров, сотрудничающих с предприятиями дружественных стран.

– Замещение западного импорта имеет не меньшее значение, чем переориентация российского бизнеса на Восток и налаживание новых логистических цепочек. Предлагаю членам центра поддержки экспорта рассмотреть возможность разработки программ поддержки для бизнеса, закупающего важную для российской экономики продукцию, в первую очередь, комплектующие к различной технике, – сказал Дмитрий Панов.