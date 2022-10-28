ента новостей

20:38
В СПбГМТУ прошел финал фестиваля "День первокурсника"
20:38
На Васильевском острове открылся новый скейт-парк
19:27
В Невском районе начался капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку
19:22
В Коммунаре благоустроена набережная и создано много мест для спорта и отдыха
19:10
Петербургский центр поддержки экспорта активно работает над новой внешнеторговой моделью
18:44
Парламентарии Петербурга и Белграда договорились о сотрудничестве
18:37
В Песочном полицейские выявили незаконную вырубку леса
16:30
Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе
15:57
Депутаты «Единой России» от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета
14:20
В Кировском раойне в ДТП пострадал 17-летний пешеход
13:28
В Петербурге грузовик снес металлическое ограждение, погиб пассажир
13:24
В центре Петербурга иномарка сбила двух 16-летних девушек
13:15
В Приморском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
13:13
В Петербурге мужчина стрелял в экскаватор
13:03
В Петербурге задержали злоумышленника похитившего у пенсионерки деньги
12:36
Парламентарии Петербурга предлагают предоставить дополнительные права семьям военнослужащих
12:26
Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных
12:14
100-летие СССР отметят в Историческом парке «Россия – моя история»
11:44
Во Фрунзенском районе подросток на электросамокате оказался под колесами иномарки
10:57
В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в серии разбойных нападений
10:33
На трассе Р-23 в Старом Мозино полностью перекроют движение в направлении Петербурга
10:23
Однополярному миру пришел конец
10:16
В Луге пенсионерка перевела лжесотруднице Пенсионного фонда 40 тысяч рублей
10:02
Цифровых сервисов станет больше
09:26
Илон Маск взял под свой контроль Twitter и уволил его топ-менеджеров
09:15
Нападение с ножом в Италии: один человек погиб, футболист Пабло Мари ранен
09:10
О донорстве крови через современные технологии
09:07
Выставка Юры Мекса «Одна волшебная ночь в августе»
09:05
Выставка Дианы Авхадиевой «Nude: Theme and Variations»
09:02
Нуждаются в дополнительном доходе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербургский центр поддержки экспорта активно работает над новой внешнеторговой моделью

Петербургский центр поддержки экспорта активно работает над новой внешнеторговой моделью

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Петербургский центр поддержки экспорта активно работает над новой внешнеторговой моделью

На заседании профильной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по инвестициям выступила с докладом генеральный директор Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта Надежда Ларионова. Она рассказала об адаптации работы автономной некоммерческой организации в условиях изменившейся геополитической и внешнеэкономической ситуации.

Так, по ее словам, санкционное давление вынудило российских экспортеров уйти с рынков Западной Европы и активно налаживать связи с азиатским и африканским регионами. С февраля 2022 года центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссии в Азербайджан, Египет, Казахстан, Белоруссию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Монголию и Сербию. До конца года делегации петербургских предпринимателей посетят также Вьетнам и Израиль. Центр организует поиски иностранных покупателей для продукции городских компаний, поиск российских поставщиков по иностранным запросам, сопровождение экспортных контрактов. Готовится к запуску общегородской акселератор «Тысяча новых экспортеров». Для малого и среднего бизнеса предусмотрены бонусы в виде оплаты сертификации товара, бесплатного логистического и таможенного обслуживания.

Председатель профильной комиссии Дмитрий Панов отметил, что в сегодняшней ситуации необходима также поддержка организаций-импортеров, сотрудничающих с предприятиями дружественных стран.

– Замещение западного импорта имеет не меньшее значение, чем переориентация российского бизнеса на Восток и налаживание новых логистических цепочек. Предлагаю членам центра поддержки экспорта рассмотреть возможность разработки программ поддержки для бизнеса, закупающего важную для российской экономики продукцию, в первую очередь, комплектующие к различной технике, – сказал Дмитрий Панов.
Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-06-2020, 12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
15-03-2016, 08:24
Экспорт остается актуальным
10-10-2017, 16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
29-06-2020, 12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
17-11-2020, 12:00
Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»
27-04-2021, 11:52
Победительницей конкурса «Библиотекарь года-2021» стала библиотекарь из Агалатово

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
120
Сегодня, 14:20
В Кировском раойне в ДТП пострадал 17-летний пешеход
0
134
Сегодня, 13:28
В Петербурге грузовик снес металлическое ограждение, погиб пассажир
0
104
Сегодня, 13:24
В центре Петербурга иномарка сбила двух 16-летних девушек
0
100
Сегодня, 11:44
Во Фрунзенском районе подросток на электросамокате оказался под колесами иномарки
Наверх