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Питерец.ру » Общество » В СПб подорожает электричество

В СПб подорожает электричество

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Тарифы на электроэнергию повысятся с 2025 года

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году в Северной столице поднимется стоимость электроэнергии. Ожидается, что тарифы повысятся примерно на 14,6%. По крайней мере, эти данные приводят аналитики.

В целом же по России электроэнергия должна будет подорожать на 12,6%. В Москве этот рост составит 15%. Наибольшего увеличения стоимости электричества следует ожидать в  Пермском крае, Кемеровской обл. и Северной Осетии – оно окажется на уровне 21%, 20% и 19%. Меньше всего тарифы вырастут в Амурской обл., на Алтае и в ХМАО – около 9%.

К сожалению, рост тарифов на коммунальные услуги происходит постоянно. Увеличивается стоимость электричества, отопления, водоснабжения и прочего. Так что жители СПб и других регионов давно привыкли к подобному положению вещей.

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