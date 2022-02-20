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Цены на недвижимость в Португалии в 2022 году

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Цены на недвижимость в Португалии в 2022 году

Прогнозируемое увеличение числа домов, которые реализует Португалия в 2022 году по утверждениям CBRE – крупнейшей консалтинговой компании, составит 10%.

Еще одна компания под названием Idealista в своем отчете указывает, что стабильность рынка жилья в этой стране, наблюдавшаяся в 2021 году, останется той же и в 2022.

По прогнозам экспертов в нынешнем году сохранится и темп роста стоимости жилья, что не скажется на количестве заключенных сделок, которое останется таким же большим, как и раньше. Считается, что число их даже увеличится на 10%, и эта цифра проданного жилья будет близка к показателям, которые были в начале 21 века. К таким выводам пришли участники конференции «Перспективы рынка Португалии на 2022 год», организованного CBRE Portugal.

CBRE опубликовала статистические данные, из которых следует, что в 2021 году в Португалии было реализовано 200 000 домов. Эта цифра стала рекордной, так как в 2019 году было продано на 10%, а в 2020 – на 16% меньше жилья, чем в 2021. Предполагается, что в нынешнем году эта цифра вырастет, так как высокий уровень спроса на жилую недвижимость сохраняется. Также, по сведениям CBRE, с 2020 года на 10% выросло число полученных лицензий.

Рост цен

Причинами роста цен, по которым можно купить недвижимость в Португалии, по мнению консалтинговой компании, являются несколько факторов:

  • выросла и продолжает расти стоимость строительных материалов;
  • нехватка рабочих строительных специальностей;
  • в поставках материалов бывают сбои;
  • выдача лицензий на застройку в городах неоправданно затянута.

Все вышеперечисленное ведет к нарушению сроков строительства и сдачи жилья и, таким образом, способствует постоянному росту цен на рынке недвижимости в стране.

Прогнозы экспертов рынка жилья Португалии говорят о росте средней стоимости практически по всей стране кроме Лиссабона, где они достаточно стабильны.

Золотые визы

Внесение поправок в программу по выдаче «золотых виз», по мнению специалистов CBRE, может помешать осуществлению планов по реконструкции городских районов Лиссабона и Порту, а также стимулированию увеличения количества продаж недвижимости в районах с небольшой плотностью заселения. Сложнее всего ситуация в столице, там сохраняются изолированные зоны в историческом центре, что способствует потере позиций рынка жилой недвижимости в городе (AL).

В то же время эксперты считают, что изменения в программе «золотой визы» путем исключения из нее крупных городов будут способствовать расширению круга возможностей по осуществлению проектов застройки в малонаселенных районах Компорта, Алкева, Дору.

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