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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге резко возросли продажи готовых объектов

В Петербурге резко возросли продажи готовых объектов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
В Петербурге растет спрос на готовые объекты для участка: рассказываем подробности

«Питерец.ру» сообщает, что за первый квартал 2025 года Петербург демонстрирует значительный рост продаж готовых объектов. Особенно заметно увеличение интереса к баням, верандам, беседкам и другим готовым строениям.

По имеющимся данным, спрос на готовые дома, бани, теплицы, колодцы и хозблоки увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители города все чаще предпочитают приобретать готовые решения для своего участка, экономя время и деньги на строительстве с нуля.

Средний чек на покупку готовой беседки составляет около 59 тыс. руб., колодца — 16 тыс. руб., а гаража — 92 тыс. руб. Эксперты отмечают рост онлайн-продаж, что делает процесс покупки еще более удобным для покупателей.

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