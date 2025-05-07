В Петербурге резко возросли продажи готовых объектов

«Питерец.ру» сообщает, что за первый квартал 2025 года Петербург демонстрирует значительный рост продаж готовых объектов. Особенно заметно увеличение интереса к баням, верандам, беседкам и другим готовым строениям.

По имеющимся данным, спрос на готовые дома, бани, теплицы, колодцы и хозблоки увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители города все чаще предпочитают приобретать готовые решения для своего участка, экономя время и деньги на строительстве с нуля.

Средний чек на покупку готовой беседки составляет около 59 тыс. руб., колодца — 16 тыс. руб., а гаража — 92 тыс. руб. Эксперты отмечают рост онлайн-продаж, что делает процесс покупки еще более удобным для покупателей.