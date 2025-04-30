Рост цен на лекарства в СПб: приводим данные

«Питерец.ру» сообщает, что в аптеках Петербурга произошло значительное увеличение стоимости отечественных лекарственных средств. По имеющимся данным, за 1-й квартал текущего года цены на таблетки в среднем выросли на 11% по сравнению с 2024-м. Особенно заметно подорожание коснулось отечественных препаратов – их стоимость увеличилась почти на 15%.

Общая выручка аптек СПб за 1-й квартал составила 22,4 млрд. руб., что на 5,7% больше, чем в прошлом году. Аналитики связывают рост цен с инфляцией и изменением покупательских предпочтений. По их мнению, петербуржцы стали чаще приобретать лекарства в больших упаковках.

Объем продаж в штуках сократился на 4,8%. Наибольшее снижение зафиксировано при реализации лекарств для крови – продажи здесь упали на 13%.