Продажи лекарственных препаратов возросли

«Питерец.ру» сообщает, что жители СПб приобрели лекарств на общую сумму 24 млрд. руб. В первый квартал 2025 года петербургские аптеки реализовали 49,9 млн. упаковок препаратов.

По имеющимся данным, в Петербурге наблюдается повышенный спрос на средства для похудения, антидепрессанты, нормотимики (стабилизирующие эмоциональное состояние) и противовирусные. Выручка от продаж лекарств в СПб и Ленобласти в первые 3 месяца текущего года увеличилась на 40%, на число проданных упаковок на 24%.

Средний чек в аптеках СПб равен 993 руб., что на 8% больше, чем в 2024-м. Также эксперты отметили, что средняя стоимость одной упаковки лекарств в Петербурге 481,4 руб., что на 12,4% больше, чем в прошлом году.