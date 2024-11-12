Что с арендой квартир?

«Питерец.ру» отмечает, что арендные ставки на жилье серьезно подорожали. Например, в Северной столице и других мегаполисах цена аренды однушек взлетела примерно на треть, средняя стоимость по стране сейчас составляет 26 тыс. руб. в месяц.

Ставки на съем 2-комнатных выросли более чем на 26% и достигли отметки в 33 тыс. руб. Аренда «трешек» подорожала на 33% и взлетела почти до 41 тыс. руб. Примечательно, что из больших городов ставки по аренде жилья снизились только в Белгороде.

Интересно, что уже в октябре цены на съемное жилье в России повысились на 2,2% (для 1-комнатных), 2% (для 2-комнатных) и 4% (для 3-комнатных). Наиболее значительный рост зафиксирован во Владивостоке – 15%.

Что касается Петербурга, то съемные квартиры за год здесь подорожали примерно на 31%, 21,5% и 28%.