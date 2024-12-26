Бензин опять подорожал

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб произошло повышение цен на бензин. По информации Росстата, в период с 16 по 23 декабря 2024 года стоимость топлива увеличилась на 0,4%. Бензин марки АИ-92 теперь можно приобрести по цене от 54,5-57 руб. за литр, АИ-95 – от 59-63 руб. за литр, а бензин марок АИ-98 и выше обходится уже в 69,6-86,8 руб.

Что касается ситуации по России, то средняя стоимость бензина выросла на 21 копейку и достигла 60,57 руб. за литр. Рост цен был зафиксирован в 70 регионах страны, при этом наибольшее увеличение наблюдалось в Волгоградской обл. – 0,8%.

Ранее, в августе текущего года, цены на бензин АИ-95 в СПб приближались к историческому максимуму. К сожалению, рост стоимости топлива стал привычным явлением для российских автомобилистов.