Сколько копить на взнос для покупки однушки?

«Питерец.ру» отмечает, что специалисты подсчитали, за какой срок житель СПб сможет накопить необходимую сумму для покупки однокомнатной квартиры. Причем речь идет о первоначальном взносе по ипотеке.

Согласно расчетам, при условии ежемесячных сбережений в 92 тыс. руб., копить нужно будет более 5 лет. По информации «РБК-Недвижимости», стоимость новостроек в Петербурге является одной из наиболее высоких среди всех крупных городов России, за исключением Москвы.

В качестве примера была взята квартира стоимостью 9,67 млн. руб. и площадью 35 кв. метров. С учетом среднего дохода жителей СПб (92,3 тыс. руб.) для накопления необходимой суммы на первоначальный взнос по ипотеке потребуется 6 лет и 7 месяцев.

Напоминаем, что для получения рыночной ипотеки на покупку небольшой квартиры в Северной столице нужно внести 75% от цены жилья. Если рассматривать приведенную выше стоимость, размер взноса составит 7,25 млн. руб.