СПб в топ-10 по уровню доходов

«Питерец.ру» сообщает, что доходы Петербурга на душу населения составили 82,8 тыс. руб. Это почти на 7% больше, нежели в прошлом году, что позволило СПб войти в топ-10 регионов страны.

Лидером же оказался ЯНАО с доходом 156,2 тыс. руб. Далее идут Чукотка и НАО с показателями 154,5 тыс. руб. и 134,9 тыс. руб. Доходы в этих регионах в 5-6 раз выше стоимости необходимой корзины товаров и услуг.

Москва расположилась лишь на 4 месте данного рейтинга, 5-е и 6-е заняли Магаданская и Сахалинская обл. Ну а Северная столица оказалась только 7-й. Что касается общероссийских показателей, то средний доход по стране – 58,2 руб. Это на 7,7% и 8,4 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

В общем, доходы хоть немного, но все же растут. Однако жить от этого лучше не становится, поскольку растут и цены в магазинах.