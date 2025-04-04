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Питерец.ру » Экономика » Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов

Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
В России наблюдается рост числа грузинских ресторанов, особенно много таких заведений в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в последние годы в РФ отмечается рост популярности грузинской кухни. По имеющимся данным, количество грузинских ресторанов в стране увеличилось. Больше всего этих заведений можно найти в Петербурге – 60. Причем СПб обогнал даже Москву, где таких ресторанов 56, далее идет Краснодар – их там 21.

Эксперты отмечают, что интерес к грузинской кухне обусловлен ее разнообразием и вкусом. Многие рестораны предлагают аутентичные блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

Рост числа грузинских ресторанов свидетельствует о том, что такая кухня становится все более популярной среди жителей России. Также это может быть связано с увеличением потока туристов, интересующихся культурой и кухней других стран.

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