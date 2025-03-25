Каковы представления о достойной зарплате в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики провели исследование, чтобы узнать, какие зарплаты считают достойными жители СПб. В ходе опроса выяснилось, что половина горожан (50%) называют идеальным доходом зарплата от 100 до 200 тыс. руб. в месяц.

25% участников опроса считают, что зарплата в размере 100 тыс. руб. является приемлемой. 17% жителей Санкт-Петербурга считают, что оптимальным уровнем дохода для них будет сумма 200-500 тыс. руб. И лишь 1% опрошенных хотели бы получать более полумиллиона в месяц.

Специалисты выявили три наиболее высокооплачиваемые профессии в Санкт-Петербурге, которые не связаны с руководством бизнесом. Оказалось, что специалисты по DevOps могут рассчитывать на самый высокий доход среди представителей этой группы. Их средняя заработная плата составляет 250 тыс. руб. Также в топ-3 вошли агент по недвижимости со средней зарплатой 202 тыс. руб. и брокер, который может зарабатывать 200 тыс. руб.