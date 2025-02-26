Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга поделились своими представлениями о достойном размере пенсии. По данным опроса, который провели аналитики, для нормальной жизни в пожилом возрасте нужно 51 тыс. руб. в месяц. При этом в среднем по России данный показатель составляет 49,6 тыс. руб.

Стоит отметить, что эти данные основаны на опросе и могут не совпадать с реальными финансовыми возможностями горожан. Однако они позволяют лучше понять, какие суммы жители Северной столицы считают достаточными для достойной пенсии.

Специалисты также рекомендуют для обеспечения хорошей старости рассмотреть варианты инвестирования и формирования пассивного дохода. Кроме того, не нужно забывать и о государственной поддержке пенсионеров: изучить информацию о пенсионных накоплениях и льготах, которые можно получить.