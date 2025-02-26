ента новостей

17:49
Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?
17:29
В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами
16:16
Мультимедийная выставка «Делориан»
14:01
В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице
12:42
В школе Красногвардейского района открыли парту Героя СВО и Сад героев, посвящённый защитникам Отечества
12:08
В Петербурге увеличилось количество аптек
12:08
Есть опасность остаться с малой пенсией
09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
09:24
В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку
01:14
Российская шахматистка Екатерина Лагно лидирует на турнире серии Гран-при ФИДЕ в Монако после ничьей с Тань Чжунъи из КНР в 7-м туре
00:21
Разгромное поражение СКА от «Спартака» со счётом 2:7 – тревожный сигнал перед плей-офф
19:29
В Южной Корее обрушился путепровод на шоссе, погибли по меньшей мере четверо строителей
19:23
Выход на пенсию теперь можно оформить на «Госуслугах»
18:00
Валерий Карпин неожиданно покинул свой пост: в «Ростове» его сменит испанец Альба
17:08
Корюшка может стать объектом культурного наследия СПб?
16:50
Вывоз мусора начнут контролировать через видеонаблюдение
11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
10:57
В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в поножовщине
10:46
В Мурино поймали подозреваемого в магазинном грабеже
10:36
В Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании администратора салона красоты
10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
09:00
Для курьеров на электровелосипедах нужны ограничения?
08:28
В СПб задержали женщину, оскорбившую Лукашенко
23:16
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Хампи Конеру из Индии в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако: партия продолжалась 62 хода
22:56
Волейбольное «Динамо-ЛО» на тай-брейке пересилило «Кузбасс», в гостях победив команду Сергея Троцкого со счётом 3–2
19:30
В Эрмитаже наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе СВО
16:08
Губернатор Петербурга и главком ВМФ возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову
15:58
Роскомнадзор: выявлением деструктива в видеоиграх должна заниматься сама отрасль
12:02
Необычная новость: музей бомжей появится в центре СПб
11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?

Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Жители Петербурга поделились мнением относительно достойного размера пенсии

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга поделились своими представлениями о достойном размере пенсии. По данным опроса, который провели аналитики, для нормальной жизни в пожилом возрасте нужно 51 тыс. руб. в месяц. При этом в среднем по России данный показатель составляет 49,6 тыс. руб.

Стоит отметить, что эти данные основаны на опросе и могут не совпадать с реальными финансовыми возможностями горожан. Однако они позволяют лучше понять, какие суммы жители Северной столицы считают достаточными для достойной пенсии.

Специалисты также рекомендуют для обеспечения хорошей старости рассмотреть варианты инвестирования и формирования пассивного дохода. Кроме того, не нужно забывать и о государственной поддержке пенсионеров: изучить информацию о пенсионных накоплениях и льготах, которые можно получить.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-12-2022, 10:03
Достойная пенсия – это сколько?
1-08-2024, 08:40
Сколько денег нужно для нормальной жизни?
14-09-2019, 08:28
Какой будет пенсия?
22-11-2021, 10:05
Достойная пенсия – это сколько?
16-04-2024, 14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
2-03-2015, 12:13
1,5 миллиона пенсионеров в Северо-Западном регионе выбрали для зачисления пенсии банковскую карту Сбербанк-Maestro «Социальная»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
Вчера, 11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
Вчера, 10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
24-02-2025, 11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх