Цены на вторичное жилье в Петербурге завышены

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице квартиры вторичное жилье продается по завышенной стоимости. По крайней мере, такую точку зрения высказывают эксперты. Они уверены, что цены до 90% квартир завышены.

Эта тенденция обусловлена объективными причинами. Сейчас действуют высокие процентные ставки по ипотечным кредитам, на рынке большое количество предложений. В результате квартиры продаются до 4 месяцев, и эта цифра продолжает расти.

Однако владельцы недвижимости считают свои квартиры уникальными и лучшими в районе. В итоге 80–90% объектов выставлены на продажу по завышенным ценам. Это приводит к переполнению вторичному рынку, который продолжает пополняться переоцененными квартирами.