Срочно продают жилье

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице наблюдается активность в сфере срочной продажи квартир. Такого жилье по-прежнему немного. Однако небольшой рост предложения на лицо.

Примечательно, что некоторые объекты продаются по доверенности. Эксперты полагают, что это квартиры людей, оставивших Петербург после частичной мобилизации. Кто-то из уехавших людей решил сдавать свое жилье в аренду, чтобы получать дополнительный доход.

Что касается покупки квартиры, продаваемой по доверенности, эксперты советуют быть особенно осторожными. Такие сделки можно потом оспорить. Если что-то пойдет не так, продавец может остаться без квартиры и денег. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при сделках с недвижимостью.