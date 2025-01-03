Торговый оборот с Арктикой вырос на 27%

«Питерец.ру» сообщает, что в прошедшем году торговый оборот между Петербургом и Арктикой превысил 50 млрд. руб. Это на 27% выше показателей 2023-го. Также в 2024 году было подписано более 7,6 тыс. соглашений – на 30% больше, чем ранее. Это говорит о развитии экономических связей между СПб и арктическими регионами.

Северная столица активно сотрудничает с Арктикой. Предприятия города поставляют в эти районы технику, оборудование и материалы, необходимые для строительства и ремонта. В свою очередь, из Арктики в Петербург везут рыбу, морепродукты и другую продукцию.

Александр Беглов отметил, что сотрудничество с Арктикой является важным направлением для развития экономики Петербурга. Оно способствует укреплению связей и расширению деловых контактов с арктическими регионами страны.