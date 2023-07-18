В Петербурге набирают популярность программы наставничества

Программы наставничества, направленные на подготовку более качественных специалистов для предприятий и компаний, получают всё большее применение в Северной столице. Такие практики позволяют студентам, молодым сотрудникам и новичкам в профессии быстрее адаптироваться к новым условиям и требованиям.

Как отметили в Центре занятости населения Санкт-Петербурга, в 2023 году, объявленному в России Годом педагога и наставника, такие программы привлекают всё больше работодателей и соискателей.

«Практику наставничества использует все больше работодателей: от сетей общепита до промышленных гигантов. Даже специалистам высокого уровня при трудоустройстве требуется время на адаптацию. Она проходит значительно быстрее и успешнее под руководством опытного сотрудника, в процессе совместной работы с наставником, который передает свой опыт, делится мастерством, предостерегает от серьезных промахов. Это помогает новичку освоиться в должности и быстрее начать работать самостоятельно», — подчеркнули в Центре занятости.

Программы наставничества особенно полезны для студентов, которые приходят практику или стажировку на предприятии — их знакомят с рабочими процессами и помогают определиться с построением карьеры в конкретной компании. Для самого предприятия это возможность закрыть кадровую потребность или пополнить резерв.

Ранее о том, что «Единая Россия» поддержит такие практики во всех регионах страны, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе визита в Астраханскую область. Там в ходе реализации проекта «Моя карьера с Единой Россией» руководители крупных предприятий взяли шефство над студентами-старшекурсниками и выпускниками вузов.

«Это не разовая акция. Формат наставничества партийцев-руководителей может быть масштабирован на все регионы страны», — отметил Андрей Турчак.

В Центре занятости населения Санкт-Петербурга отметили, что профессионализм наставника определяет эффективность и длительность адаптации новичка. Повысить уровень квалификации сотрудников, расширить их компетенции помогает опережающее обучение. Оно особенно актуально для работников предприятий, где проводится модернизация, реализуются программы развития персонала, инвестиционные проекты. В 2023 году Центр занятости населения заключил 131 контракт с городскими организациями на обучение 1855 человек.

Также повысить квалификацию сотрудников позволяют образовательные программы Учебного центра Службы занятости Санкт-Петербурга. В 2023 году обучение прошли более 660 горожан.