В Петербурге набирают популярность программы наставничества

Программы наставничества, направленные на подготовку более качественных специалистов для предприятий и компаний, получают всё большее применение в Северной столице. Такие практики позволяют студентам, молодым сотрудникам и новичкам в профессии быстрее адаптироваться к новым условиям и требованиям.
Как отметили в Центре занятости населения Санкт-Петербурга, в 2023 году, объявленному в России Годом педагога и наставника, такие программы привлекают всё больше работодателей и соискателей.
Программы наставничества особенно полезны для студентов, которые приходят практику или стажировку на предприятии — их знакомят с рабочими процессами и помогают определиться с построением карьеры в конкретной компании. Для самого предприятия это возможность закрыть кадровую потребность или пополнить резерв.
Ранее о том, что «Единая Россия» поддержит такие практики во всех регионах страны, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе визита в Астраханскую область. Там в ходе реализации проекта «Моя карьера с Единой Россией» руководители крупных предприятий взяли шефство над студентами-старшекурсниками и выпускниками вузов.
В Центре занятости населения Санкт-Петербурга отметили, что профессионализм наставника определяет эффективность и длительность адаптации новичка. Повысить уровень квалификации сотрудников, расширить их компетенции помогает опережающее обучение. Оно особенно актуально для работников предприятий, где проводится модернизация, реализуются программы развития персонала, инвестиционные проекты. В 2023 году Центр занятости населения заключил 131 контракт с городскими организациями на обучение 1855 человек.
Также повысить квалификацию сотрудников позволяют образовательные программы Учебного центра Службы занятости Санкт-Петербурга. В 2023 году обучение прошли более 660 горожан.
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