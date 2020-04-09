Безработные активно регистрируются

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге в службу занятости ежедневно поступает от 700 до 1000 заявлений от людей, желающих получить статус безработного. Причем это происходит в то время, когда служба занятости работает в дистанционном режиме. На такой формат данная структура перешла 30 марта. С 6 апреля служба занятости стала работать через портал Госуслуг.

Раньше, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, человеку нужно было пройти достаточно рутинную процедуру. Нужно было прийти с документами в Центр занятости и подать заявление. Сейчас схема получения статуса безработного значительно упрощена. Пройти всю необходимую процедуру можно через интернет. Стать безработным можно через 10 дней после обращения.