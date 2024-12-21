Переводчикам готовы платить до 180 тысяч

«Питерец.ру» сообщает, что переводчики в СПб могут получать очень хорошую зарплату. При этом предлагаемый доход во многом зависит от опыта и стажа специалиста. Так, некоторым переводчикам готовы платить до 180 тыс. руб.

Такую сумму могут получать профессионалы со стажем более 3 лет, имеющие навыки устного и синхронного перевода. Специалистам, работающим переводчиками от 2 лет и обладающим навыками устного перевода, готовы платить 65-110 тыс. руб.

Соискателям со стажем от 1 года и умеющим переводить техдокументацию предлагают 57-65 тыс. руб. Если же у кандидата неполное высшее образование, ему предлагают 50-57 тыс. руб. Таковы данные предоставленные аналитиками сервиса Superjob.