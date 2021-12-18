Где хорошо платят пожилым

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые города и регионы предлагают выгодные вакансии для специалистов пожилого возраста. Среди лидеров здесь оказались Москва, Карелия и Подольск. Еще готовность хорошо оплачивать работу пенсионеров проявляют в Екатеринбурге, Казани, Красноармейске и Ленобласти.

Например, в Гатчине приглашают на работу возрастного архитектора. От специалиста ожидают опыт не менее 3 лет, необходимые знания и умения пользоваться офисными программами. Такому человеку обещают 90 тыс. руб. в месяц. Самое выгодное предложение для пожилого специалиста в декабре было в Москве. Там ищут врача-педиатра в детской клинике. Предлагают зарплату в 180 тыс. руб.

В общем, специалисты всегда остаются востребованными. Пожилые люди тоже могут получить хорошую работу. Но молодым все-таки легче устроиться. Так функционирует наш рынок труда.