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Питерец.ру » Экономика » Желания соискателей совпали с возможностями

Желания соискателей совпали с возможностями

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34
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
На рынке труда СПб появился баланс между ожиданиями и предложениями

Раньше на рынке труда СПб была ситуация, когда желаемая зарплата соискателей не совпадала с предложением работодателей. Компании и предприниматели Северной столицы были готовы платить меньше.

Однако за последний месяц ситуация изменилась. По данным «Питерец.ру», сейчас соискатели в среднем хотят получать 80 тыс. руб. Примерно столько же предлагают работодатели. Так что уровень желаемого и предлагаемого дохода на рынке труда сбалансировался.

При этом конкретные цифры зависят от направления. Так, в некоторых сферах работодатели предлагают больше, чем хотят получать соискатели. Например, это характерно для автобизнеса – люди, устраивающиеся туда на работу, намерены получать 100 тыс. руб., а работодатель способен иногда предложить и 120 тыс. руб.

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