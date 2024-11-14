Желания соискателей совпали с возможностями

Раньше на рынке труда СПб была ситуация, когда желаемая зарплата соискателей не совпадала с предложением работодателей. Компании и предприниматели Северной столицы были готовы платить меньше.

Однако за последний месяц ситуация изменилась. По данным «Питерец.ру», сейчас соискатели в среднем хотят получать 80 тыс. руб. Примерно столько же предлагают работодатели. Так что уровень желаемого и предлагаемого дохода на рынке труда сбалансировался.

При этом конкретные цифры зависят от направления. Так, в некоторых сферах работодатели предлагают больше, чем хотят получать соискатели. Например, это характерно для автобизнеса – люди, устраивающиеся туда на работу, намерены получать 100 тыс. руб., а работодатель способен иногда предложить и 120 тыс. руб.