Туристы довольны Петербургом

«Питерец.ру» отмечает, что подавляющее большинство туристов, побывавших в Северной столице, остаются довольны уровнем гостеприимства. Причем этот показатель удовлетворенности вырос по сравнению с 2021 годом.

Раньше он составлял 86%, теперь достиг уровня 92%. Большинство туристов отмечают комфорт и гостеприимство, отличный прием и высокое качество обслуживания. Об этом сообщил глава городского туркомитета Сергей Корнеев.

Сейчас гости в основном приезжают в Петербург на 3-6 дней. Раньше в городе на Неве останавливались на 3-4 дня. Расходы российских туристов увеличились на 13,7%. Размер их среднего чека составляет 36,5 тыс. руб. На 16% больше стали тратить и иностранцы. При этом их средний чек вырос до 112 тыс. руб.