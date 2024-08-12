Запросы петербургских соискателей выросли

«Питерец.ру» отмечает, что современные соискатели стали более требовательными по отношению к потенциальным работодателям. Это показал опрос, проведенный специалистами сервиса HeadHunter в регионе.

Рост запросов соискателей отметили 89% работодателей Петербурга, причем 39% подчеркнули массовый характер этой тенденции. 91% работников желают зарплату выше, чем указана в вакансии. 84% ищут работу с удобным расположением – например, недалеко от дома или в определенном районе. 70% хотят устроиться на неполный рабочий день.

Работодатели Северной столицы связывают эти запросы с осведомленностью людей по поводу нехватки кадров и низкой конкуренции за место. Также большую роль играет высокая самооценка кандидата.